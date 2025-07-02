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Суд в Екатеринбурге арестовал восьмого фигуранта дела об убийствах прошлых лет

Ведомости

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал восьмого фигуранта по делу об убийствах и покушениях в период с 2001 по 2011 г. Азиза Абасова, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области. Он пробудет в следственном изоляторе (СИЗО) до 19 июля 2025 г. включительно.

«Органами предварительного следствия Абасов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ», – говорится в публикации. Это означает, что Абасов мог совершить убийство «из корыстных побуждений или по найму» и быть организатором преступления.

Седьмым арестованным по делу стал Камал Сафаров. Срок, до которого продлится его содержание под стражей, совпадает со сроком Абасова.

27 июня в рамках расследования убийств прошлых лет силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана. Двое из них скончались. На этом фоне МИД Азербайджана призвал российские власти разобраться в ситуации. 1 июля в Азербайджане прошли демонстративные аресты граждан России, которых обвиняют якобы в онлайн-продаже наркотических веществ из Ирана и киберпреступлениях. На опубликованных кадрах задержания и из суда у некоторых были видны следы побоев на лице.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что обсуждение текущих взаимоотношений двух стран идет между главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным и генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым.

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