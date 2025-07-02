Суд в Екатеринбурге арестовал восьмого фигуранта дела об убийствах прошлых лет

27 июня в рамках расследования убийств прошлых лет силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана. Двое из них скончались. На этом фоне МИД Азербайджана призвал российские власти разобраться в ситуации. 1 июля в Азербайджане прошли демонстративные аресты граждан России, которых обвиняют якобы в онлайн-продаже наркотических веществ из Ирана и киберпреступлениях. На опубликованных кадрах задержания и из суда у некоторых были видны следы побоев на лице.