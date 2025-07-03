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Гуцул получила новое обвинение в рамках уголовного дела

Ведомости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул получила новое обвинение по своему уголовному делу. Об этом она рассказала «РИА Новости».

«Оказывается, сейчас Гуцул из России ничего не привозила, понимаете? То есть это все меняется. И поэтому это дело должно быть прекращено», – подчеркнула политик.

25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и поместили под стражу на 20 суток. Сообщалось, что уголовное дело в отношении главы Гагаузии связано с нарушением порядка управления средствами избирательных фондов, незаконным финансированием конкурентов и подделкой документов. Сначала суд определил Гуцул меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 апреля. 9 апреля ее заменили на домашний арест. Защита политика пыталась обжаловать это решение, требуя ее освобождения.

11 июня районный суд Кишинева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении домашнего ареста Гуцул еще на 30 суток. 25 июня апелляционная палата Кишинева оставила это решение в силе, сохранив политику статус домашнего ареста. 1 июля прокуратура Молдавии потребовала приговорить Гуцул к девяти годам лишения свободы и установить ей пятилетний запрет занимать руководящие должности.

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