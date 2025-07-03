Гуцул получила новое обвинение в рамках уголовного дела

25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и поместили под стражу на 20 суток. Сообщалось, что уголовное дело в отношении главы Гагаузии связано с нарушением порядка управления средствами избирательных фондов, незаконным финансированием конкурентов и подделкой документов. Сначала суд определил Гуцул меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 апреля. 9 апреля ее заменили на домашний арест. Защита политика пыталась обжаловать это решение, требуя ее освобождения.