Европарламент подготовил проект с призывом к экспроприации активов России
Европарламент подготовил проект новой резолюции с призывом к срочной экспроприации активов России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект.
Инициативой предлагается перевести замороженные финансовые активы РФ в ведение «специальной структуры», чтобы защитить их от «использования [Венгрией и Словакией] своего вето [в Совете ЕС] как оружия». Парламент предложил сделать эти активы доступными для предоставления в виде кредита Украине на восстановление страны.
Также проектом резолюции предлагается «срочно принять 18-й пакет санкций против России» и ввести новые ограничения в отношении промышленного сектора РФ. Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.
В мае 2024 г. ЕС одобрил план использования прибыли, полученной от замороженных активов российского Центробанка. Основная часть заблокированных активов регулятора находится в депозитарии Euroclear, регулирующим органом для которого является минфин Бельгии. Как писал Bloomberg, по утвержденному плану Украина будет получать чистую прибыль, полученную с 15 февраля 2024 г.
Российские власти считают изъятие активов воровством. В декабре 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не исключает инициирование судебных разбирательств в перспективе из-за блокировки российских активов за рубежом. 3 марта этого года он заявил, что попытки изъять замороженные активы России будут иметь последствия.