Европарламент подготовил проект с призывом к экспроприации активов России

Инициативой предлагается перевести замороженные финансовые активы РФ в ведение «специальной структуры», чтобы защитить их от «использования [Венгрией и Словакией] своего вето [в Совете ЕС] как оружия». Парламент предложил сделать эти активы доступными для предоставления в виде кредита Украине на восстановление страны.