Дмитриев выразил надежду на «дух свободы и диалога» в отношениях РФ и США
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев написал в соцсети X о том, что надеется на дальнейшее сотрудничество с США. Публикация посвящена поздравлению американского народа с Днем независимости государства.
«Пусть дух свободы и диалога всегда ведет нас вперед», – подчеркнул спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.
Глава МИД РФ Сергей Лавров направил телеграмму с поздравлением по случаю Дня независимости госсекретарю США Марко Рубио. В ней он отметил, что рассчитывает на «позитивную стабильность» в отношениях двух государств. Министр обратился и к американскому народу, пожелав, чтобы права каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью оставались незыблемыми.
Накануне государственного праздника, вечером 3 июля, состоялся шестой телефонный разговор президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина в 2025 г. По словам помощника российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, беседа длилась почти час. Лидеры в том числе затронули украинское направление. На вопрос Трампа о скорейшем прекращении военных действий Путин ответил, что Москва продолжает искать политическое решение конфликта и добиваться устранения его первопричин.