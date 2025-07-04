Дмитриев выразил надежду на «дух свободы и диалога» в отношениях РФ и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров направил телеграмму с поздравлением по случаю Дня независимости госсекретарю США Марко Рубио. В ней он отметил, что рассчитывает на «позитивную стабильность» в отношениях двух государств. Министр обратился и к американскому народу, пожелав, чтобы права каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью оставались незыблемыми.