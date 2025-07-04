Лавров: РФ готова рассмотреть Эр-Рияд как площадку для переговоров с США

«Я исхожу из того, что и мы, и американцы, чувствовали себя предельно комфортно. И если в последующем будут намечаться новые контакты, то по согласованию с Вашингтоном, конечно же, мы будем иметь в виду в том числе и Саудовскую Аравию», – сказал российский министр.