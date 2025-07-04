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Лавров: РФ готова рассмотреть Эр-Рияд как площадку для переговоров с США

Ведомости

Москва готова рассматривать саудовский Эр-Рияд в качестве площадки для проведения российско-американских переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом ибн Фархан Аль Саудом.

Лавров назвал площадку в Эр-Рияде «гостеприимной» и «доброжелательной», напомнив о февральской встрече российской и американской делегаций.

«Я исхожу из того, что и мы, и американцы, чувствовали себя предельно комфортно. И если в последующем будут намечаться новые контакты, то по согласованию с Вашингтоном, конечно же, мы будем иметь в виду в том числе и Саудовскую Аравию», – сказал российский министр.

24 марта в Эр-Рияде состоялись консультации России и США. Стороны достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, а также об исключении применения силы и военного использования коммерческих судов. 10 апреля делегации двух стран встретились в Стамбуле. Посол России Александр Дарчиев призвал энергичнее двигаться к решению крупных задач, способствующих расширению деловых и общественных связей, таких как возобновление прямого авиасообщения между странами. Была продолжена работа по облегчению визового оформления и режима передвижения по государствам сотрудников дипмиссий. 10 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что скоро состоится третий раунд двухсторонних консультаций США и России по обоюдным раздражителям.

Вечером 3 июля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели шестой официальный телефонный разговор с момента переизбрания американского лидера на пост главы государства. Путин поздравил американского коллегу с отмечающимся 4 июля Днем независимости США. Касаемо темы украинского урегулирования, Трамп снова ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин, в свою очередь, ответил, что РФ продолжает искать политическое решение конфликта. Российский лидер сообщил о прогрессе прямого переговорного процесса Москвы и Киева, но подчеркнул, что Россия продолжит добиваться устранения первопричин нынешнего конфликта.

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