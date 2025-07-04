Макрон рассказал, почему решил позвонить Путину

Вечером 1 июля состоялся первый с 2022 г. телефонный разговор между Путиным и Макроном. Основными темами беседы стали конфликт между Израилем и Ираном, удары США по иранским ядерным объектам, а также текущая ситуация на Украине. В Кремле охарактеризовали переговоры как содержательные. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что разговор двух лидеров продолжался более двух часов.