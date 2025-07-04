Макрон рассказал, почему решил позвонить Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал важным свой недавний телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Ирана и его ядерной программы. Об этом глава Франции заявил в эфире телеканала BFMTV.
Французский лидер пояснил, что позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию с Ираном и необходимость сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По его словам, лидер РФ выразил готовность содействовать этому процессу.
«Нам было очень важно заручиться его согласием, поскольку Франция также ответственна за обеспечение стабильности», – пояснил Макрон.
Вечером 1 июля состоялся первый с 2022 г. телефонный разговор между Путиным и Макроном. Основными темами беседы стали конфликт между Израилем и Ираном, удары США по иранским ядерным объектам, а также текущая ситуация на Украине. В Кремле охарактеризовали переговоры как содержательные. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что разговор двух лидеров продолжался более двух часов.
При этом представитель Кремля отметил, что вопрос о личной встрече Путина и Макрона не поднимался, так как «пока телефонный формат вполне достаточен для обмена позициями». Песков также добавил, что от других стран Европы, включая Германию и Великобританию, запросов на проведение разговора с российским лидером не поступало.