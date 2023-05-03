Песков объяснил разговор Путина с Макроном необходимостью поддерживать диалог
Поддерживать диалог нужно даже с теми, с кем объем разногласий критически превышает объем тем, возможных для совместного взаимодействия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, почему в Москве сочли нужным ответить на звонок французского лидера Эммануэля Макрона.
«Это [диалог] все равно целесообразно, это в наших интересах, и вот [президент России Владимир] Путин придерживается такой позиции», – сказал Песков.
Журналист также спросил о тональности разговора двух лидеров, в частности, высказали ли они друг другу все, что накопилось за последние три года, когда диалог между ними отсутствовал.
«Давно не общались, и нужно было со всеми нюансами изложить позицию друг к другу. Вот что, собственно, и было сделано. Потому что одно дело воспринимать какие-то доклады своих помощников, а другое дело – слышать, слушать напрямую от первого источника», – сказал Песков.
1 июля Путин и Макрон поговорили по телефону впервые с 2022 г. Продолжительность их разговора составила более двух часов. По данным Кремля, ключевыми темами для обсуждения стали ситуация на Ближнем Востоке в контексте недавнего ирано-израильского конфликта и ударов США по ядерным объектам Ирана, а также украинский кризис. В ходе беседы была отмечена особая ответственность России и Франции в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке и сохранении режима нераспространения ядерного оружия.