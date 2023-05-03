1 июля Путин и Макрон поговорили по телефону впервые с 2022 г. Продолжительность их разговора составила более двух часов. По данным Кремля, ключевыми темами для обсуждения стали ситуация на Ближнем Востоке в контексте недавнего ирано-израильского конфликта и ударов США по ядерным объектам Ирана, а также украинский кризис. В ходе беседы была отмечена особая ответственность России и Франции в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке и сохранении режима нераспространения ядерного оружия.