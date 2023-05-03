Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Песков объяснил разговор Путина с Макроном необходимостью поддерживать диалог

Ведомости

Поддерживать диалог нужно даже с теми, с кем объем разногласий критически превышает объем тем, возможных для совместного взаимодействия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, почему в Москве сочли нужным ответить на звонок французского лидера Эммануэля Макрона.

«Это [диалог] все равно целесообразно, это в наших интересах, и вот [президент России Владимир] Путин придерживается такой позиции», – сказал Песков.

Журналист также спросил о тональности разговора двух лидеров, в частности, высказали ли они друг другу все, что накопилось за последние три года, когда диалог между ними отсутствовал.

«Давно не общались, и нужно было со всеми нюансами изложить позицию друг к другу. Вот что, собственно, и было сделано. Потому что одно дело воспринимать какие-то доклады своих помощников, а другое дело – слышать, слушать напрямую от первого источника», – сказал Песков.

1 июля Путин и Макрон поговорили по телефону впервые с 2022 г. Продолжительность их разговора составила более двух часов. По данным Кремля, ключевыми темами для обсуждения стали ситуация на Ближнем Востоке в контексте недавнего ирано-израильского конфликта и ударов США по ядерным объектам Ирана, а также украинский кризис. В ходе беседы была отмечена особая ответственность России и Франции в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке и сохранении режима нераспространения ядерного оружия.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных