Что пишут мировые СМИ о разговоре Путина и Макрона

«Макрон и Путин договорились координировать свои действия в отношении Ирана во время своего первого телефонного разговора с 2022 г., что стало редким проявлением дружелюбия со стороны европейского лидера по отношению к российскому. По словам людей, знакомых с ситуацией и попросивших не называть их имена, поскольку они обсуждают конфиденциальную информацию, этот звонок является частью усилий по выработке общего подхода пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН к Ирану. <...> Этот шаг опасен. В прошлом году бывший канцлер Германии Олаф Шольц в течение часа разговаривал с Путиным по телефону в рамках усилий по налаживанию переговоров о прекращении боевых действий на Украине. Это вызвало недовольство союзников по Европейскому союзу, которые давно считают прямые переговоры с Путиным бессмысленными».