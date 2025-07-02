Что пишут мировые СМИ о разговоре Путина и Макрона

Что пишут мировые СМИ о разговоре Путина и МакронаОни подчеркивают расхождения во мнении по ядерной программе Ирана и конфликте на Украине
Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон 1 июля впервые с 2022 г. провели телефонный разговор. Основными темами разговора глав государств стали ситуация на Ближнем Востоке в контексте недавнего ирано-израильского конфликта и американских ударов по ядерным объектам Ирана, а также продолжающийся украинский кризис.
О том, как мировые СМИ отреагировали на разговор Путина и Макрона, – в материале «Ведомостей».
«Во время своего первого за почти три года телефонного разговора президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин попытались найти точки соприкосновения в вопросе Ирана, но по-прежнему расходились во мнениях по поводу войны в Украине. <...> Этот звонок прозвучал после того, как оба лидера остались в стороне от американского решения нанести удар по ядерным объектам Ирана. Для Макрона это, по-видимому, был способ вернуть себе международное влияние на Ближнем Востоке. Для Путина это также была возможность подчеркнуть статус России как игрока в глобальной геополитике».
«Президент Франции хотел бы дать европейцам место в переговорах и позволить международному сообществу вновь привлечь внимание к иранской программе. Для Парижа это было бы единственным долгосрочным решением, позволяющим не допустить приобретения Тегераном ядерного оружия. Российский президент, со своей стороны, должен показать своему иранскому союзнику, что он его не бросил. <...> В Елисейском дворце нет никаких иллюзий... Президент Франции воспользовался беседой с российским коллегой, чтобы поделиться своими опасениями, будь то украинский конфликт или дестабилизационные маневры, проводимые Россией против Франции и Европы. <...> Между президентами России и Франции до сих пор сохраняется недоверие».
«Между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным — обоюдоострый разговор после трех лет молчания. Французский президент и его российский коллега во вторник обменивались мнениями более двух часов, в частности, по ситуации в Иране и на Украине. По последней теме они могли только признать свои непримиримые разногласия».
«Лидеры Франции и России согласны с тем, что кризис вокруг ядерной программы Ирана должен быть разрешен исключительно дипломатическими средствами».
«Макрон, который стал одним из лучших сторонников украинского [президента Владимира] Зеленского, в последние месяцы повторял, что восстановит связь с россиянином, когда сочтет полезным сдвинуть линии. В целом, признаются в окружении президента, каждый из двух лидеров был «заинтересован» в возобновлении прямого контакта. <...> Этот телефонный разговор свидетельствует о стремлении европейской дипломатии, в частности трио Германия-Франция-Великобритания, вернуть контроль над этим вопросом».
«Это первый обмен мнениями между главой Кремля и президентом Франции с 2022 г. Большинство западных лидеров разорвали отношения с Путиным с начала конфликта на Украине. В ноябре 2024 г. Путин выразил сожаление по поводу того, что западные лидеры "перестали" ему звонить. "Если кто-то из них хочет возобновить контакты, я всегда это говорил и хочу повторить: мы ничего не имеем против", – сказал он».
«Французский дипломатический источник сообщил, что Макрон разговаривал с Зеленским до и после разговора с Путиным, чтобы проинформировать его о ходе переговоров. Макрон также обсудил этот разговор с президентом США Дональдом Трампом. <...> Макрон, который считает иранскую ядерную угрозу достаточно серьёзной, чтобы оправдать участие всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, также подчеркнул необходимость полного сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии».
«Макрон и Путин договорились координировать свои действия в отношении Ирана во время своего первого телефонного разговора с 2022 г., что стало редким проявлением дружелюбия со стороны европейского лидера по отношению к российскому. По словам людей, знакомых с ситуацией и попросивших не называть их имена, поскольку они обсуждают конфиденциальную информацию, этот звонок является частью усилий по выработке общего подхода пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН к Ирану. <...> Этот шаг опасен. В прошлом году бывший канцлер Германии Олаф Шольц в течение часа разговаривал с Путиным по телефону в рамках усилий по налаживанию переговоров о прекращении боевых действий на Украине. Это вызвало недовольство союзников по Европейскому союзу, которые давно считают прямые переговоры с Путиным бессмысленными».
«Разговор, который длился более двух часов, положил конец "блокаде" молчания между двумя лидерами, которые договорились оставаться на связи».
«Между французским президентом и главой российского государства был долгий период радиомолчания. Теперь состоялся первый осторожный обмен мнениями. Требования Макрона и аргументы Путина не были чем-то новым. <...> Как сообщается, Франция заявила, что оба лидера решили скоординировать свои подходы и вскоре снова обсудить этот вопрос».