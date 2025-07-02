СМИ: Путин и Макрон созвонились для обсуждения иранского вопроса

Основными темами диалога стали ядерное досье Ирана и спецоперация на Украине. Макрон заявил, что настаивает на «прочном и требовательном урегулировании ядерного досье», а также «вопроса о ракетах Ирана», так как некоторые из них «летают на высоте более 100 км и могут достигать части территории Франции». Путин, в свою очередь, подчеркнул право Ирана на развитие гражданской ядерной программы. Российский лидер также напомнил о «стратегическом партнерстве», связывающем Иран и РФ. Президенты отметили необходимость координации для решения проблемы дипломатическим путем.