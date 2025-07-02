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СМИ: Путин и Макрон созвонились для обсуждения иранского вопроса

Ведомости

В первом за три года телефонном разговоре президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили темы Ирана и Украины. Об этом сообщает Le Parisien.

Основными темами диалога стали ядерное досье Ирана и спецоперация на Украине. Макрон заявил, что настаивает на «прочном и требовательном урегулировании ядерного досье», а также «вопроса о ракетах Ирана», так как некоторые из них «летают на высоте более 100 км и могут достигать части территории Франции». Путин, в свою очередь, подчеркнул право Ирана на развитие гражданской ядерной программы. Российский лидер также напомнил о «стратегическом партнерстве», связывающем Иран и РФ. Президенты отметили необходимость координации для решения проблемы дипломатическим путем.

Насчет украинского вопроса Макрон заявил о «непоколебимой поддержке Францией суверенитета и территориальной целостности» страны и призвал к скорейшему прекращению огня. Путин же заявил о необходимости всеобъемлющего мирного соглашения с устранением коренных причин кризиса. Президент РФ также отметил, что придется «опираться на новые территориальные реалии».

«Оставаясь на своих очень далеких позициях, двое мужчин повесили трубку, пообещав, тем не менее, продолжать «обмен мнениями» по поводу конфликта», – указано в материале.

Беседа Путина и Макрона состоялась 1 июля. Разговор продолжался более двух часов, что, по мнению Елисейского дворца, очень долго «даже с учетом перевода». Издание напомнило, что в последний раз лидеры двух стран разговаривали друг с другом 11 сентября 2022 г. При этом, по словам источника, «нити никогда не были разорваны».

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