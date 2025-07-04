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Белоусов поручил проработать технологии для оказания медпомощи военным

Ведомости

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание, посвященное внедрению перспективных медицинских технологий в вооруженных силах. По его словам, ключевая цель мероприятия – разработка новых подходов к созданию современных способов медицинского обеспечения войск в максимально сжатые сроки. Об этом сообщили в Минобороны.

В ходе совещания особое внимание уделялось модернизации средств эвакуации и транспортировки раненых с поля боя. Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева отметила эффективность высокоскоростных малогабаритных средств эвакуации. По ее словам, на сегодняшний день доказана результативность использования таких средств, как багги и робототехнические комплексы.

«Которые при оснащении средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно выполняют задачи по своему предназначению», – подчеркнула она.

С начала спецоперации активно применяются передовые медицинские группы, сформированные из высококвалифицированных специалистов медбатальонов и медотрядов. Это позволило максимально приблизить этап оказания медицинской помощи к передовой и проводить жизнеспасающие оперативные вмешательства в минимальные сроки.

«В предыдущих военных конфликтах такая тактика не использовалась», – заявил начальник Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) МО РФ Дмитрий Тришкин.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко представил новые разработки, уже внедренные в практику оказания медицинской помощи. Так, создан координационный информационный центр Минздрава России. Его основная задача – обеспечение взаимодействия с ГВМУ, медицинскими организациями регионов, военными медучреждениями и фондом «Защитники Отечества».

7 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном отпуске родственникам раненных участников спецоперации. Теперь близкие военнослужащих, получивших ранения, контузии или травмы, могут рассчитывать на неоплачиваемый отпуск сроком до 35 дней в год. Льгота распространяется на родителей, супругов и детей военных.

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