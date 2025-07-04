Белоусов поручил проработать технологии для оказания медпомощи военным

7 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном отпуске родственникам раненных участников спецоперации. Теперь близкие военнослужащих, получивших ранения, контузии или травмы, могут рассчитывать на неоплачиваемый отпуск сроком до 35 дней в год. Льгота распространяется на родителей, супругов и детей военных.