МИД Армении вручил послу России ноту протеста
Посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении, где ему вручили ноту протеста из-за высказываний российской стороны по последним внутриполитическим процессам в республике. Об этом сообщает Radar Armenia со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
По данным портала, Ереван назвал неприемлыми выражения, звучащие в прямом эфире российских телеканалов. В ноте протеста также сказано, что комментарии отдельных депутатов Госдумы РФ относительно действий правоохранительных органов Армении по предотвращению попытки государственного переворота вызывают возмущение. В МИДе призвали Москву принять немедленные меры для прекращения недружественных действий в отношении республики.
30 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал российских политиков не вмешиваться во внутренние дела страны. Так он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об озабоченности нападками на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ). По мнению Мирзояна, Лаврову, парламентским коллегам министра и медиа лучше не вмешиваться в политику Армении.
В этот же день Лавров заявил, что происходящее в Армении является внутренним делом республики, но нападки на ААЦ вызывают серьезнейшую озабоченность. Министр напомнил, что Церковь традиционно была одной из ключевых опор армянского общества. Россия не хотела бы, чтобы она подвергалась неоправданным нападкам без серьезных оснований. Лавров добавил, что Москва заинтересована в скорейшем урегулировании происходящего.
28 июня ААЦ призвала освободить из-под стражи предстоятеля Ширакской епархии архиепископа Микаела Аджапахяна, задержанного 27 июня в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране. До этого суд в Ереване арестовал владельца компании «Ташир групп» Самвела Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. До задержания предприниматель высказывался в защиту Армянской апостольской церкви.