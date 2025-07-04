Газета
Телеграм
Главная / Политика /

МИД Армении вручил послу России ноту протеста

Ведомости

Посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении, где ему вручили ноту протеста из-за высказываний российской стороны по последним внутриполитическим процессам в республике. Об этом сообщает Radar Armenia со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

По данным портала, Ереван назвал неприемлыми выражения, звучащие в прямом эфире российских телеканалов. В ноте протеста также сказано, что комментарии отдельных депутатов Госдумы РФ относительно действий правоохранительных органов Армении по предотвращению попытки государственного переворота вызывают возмущение. В МИДе призвали Москву принять немедленные меры для прекращения недружественных действий в отношении республики.

30 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал российских политиков не вмешиваться во внутренние дела страны. Так он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об озабоченности нападками на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ). По мнению Мирзояна, Лаврову, парламентским коллегам министра и медиа лучше не вмешиваться в политику Армении.

В этот же день Лавров заявил, что происходящее в Армении является внутренним делом республики, но нападки на ААЦ вызывают серьезнейшую озабоченность. Министр напомнил, что Церковь традиционно была одной из ключевых опор армянского общества. Россия не хотела бы, чтобы она подвергалась неоправданным нападкам без серьезных оснований. Лавров добавил, что Москва заинтересована в скорейшем урегулировании происходящего.

28 июня ААЦ призвала освободить из-под стражи предстоятеля Ширакской епархии архиепископа Микаела Аджапахяна, задержанного 27 июня в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране. До этого суд в Ереване арестовал владельца компании «Ташир групп» Самвела Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. До задержания предприниматель высказывался в защиту Армянской апостольской церкви.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных