МИД Армении вручил послу России ноту протеста

В этот же день Лавров заявил, что происходящее в Армении является внутренним делом республики, но нападки на ААЦ вызывают серьезнейшую озабоченность. Министр напомнил, что Церковь традиционно была одной из ключевых опор армянского общества. Россия не хотела бы, чтобы она подвергалась неоправданным нападкам без серьезных оснований. Лавров добавил, что Москва заинтересована в скорейшем урегулировании происходящего.