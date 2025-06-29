Кремль: в России с болью смотрят на события в Армении
Происходящие в последнее время события в Армении являются внутренним делом республики, Россия не хочет вмешиваться, но проживающие в РФ армяне «с болью смотрят» на ситуацию, заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, Армения – это очень близкая нам страна. И давайте не забывать, что у нас несколько миллионов армян – это граждане Российской Федерации, которые, конечно, с болью смотрят на эти события», – сказал Песков.
По его словам, многие в России «не приемлют то, как это происходит». Россия наблюдает за обстановкой в стране, но это внутреннее дело Еревана, добавил он.
Армянская апостольская церковь (ААЦ) накануне призвала освободить из-под стражи предстоятеля Ширакской епархии архиепископа Микаела Аджапахяна, задержанного вечером 27 июня в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране. Решение суда заключить Аджапахяна в тюрьму на два месяца, как заявили в церкви, стало прямым следствием антицерковной политики и «враждебных и ненавистнических высказываний в адрес духовенства» со стороны премьер-министра Никола Пашиняна и других высокопоставленных государственных чиновников.
До этого суд в Ереване арестовал владельца компании «Ташир групп» Самвела Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Карапетян не признает вину, а его адвокат Лиана Гаспарян считает судебное решение незаконным. До задержания он высказывался в защиту Армянской апостольской церкви.