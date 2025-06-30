МИД Армении ответил на слова Лаврова о церкви советом не вмешиваться
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции с главой евродипломатии Каей Каллас призвал российских политиков не вмешиваться во внутренние дела и внутреннюю политику республики. Так он прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об озабоченности нападками на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ), передает «Sputnik Армения».
По словам Мирзояна, Лавров употребил фразу «борьба властей против Церкви», но в Армении нет борьбы против ААЦ.
«То, что имеет в виду Лавров, вероятно, касается участия и вмешательства некоторых церковных деятелей в политические процессы в Армении, и, согласно версии правоохранительных структур, речь идет о попытке участия неправовым способом и попытке переворота. Это правовой процесс, и это внутреннее дело Армении», – указал министр.
Мирзоян добавил, что Лаврову лучше не вмешиваться в политику Армении. Он также адресовал этот призыв парламентским коллегам российского министра и медиа. Глава МИД Армении считает, что российские должностные лица и медиа «не должны себе позволять вмешиваться во внутренние дела Армении».
30 июня Лавров по итогам Совета министров иностранных дел ОДКБ заявил, что происходящее в Армении является внутренним делом страны, но нападки на ААЦ вызывают серьезнейшую озабоченность. Он указал, что церковь традиционно была одной из ключевых опор армянского общества. Российской стороне не хотелось бы, чтобы она подвергалась неоправданным нападкам без серьезных оснований. Министр добавил, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании этой ситуации.
28 июня суд в Ереване на два месяца арестовал главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаеля Аджапахяна. Его задержали вечером 27 июня в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране. Следственные действия начались на фоне конфликта премьер-министра Армении Никола Пашиняна с ААЦ.