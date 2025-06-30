МИД Армении ответил на слова Лаврова о церкви советом не вмешиваться

30 июня Лавров по итогам Совета министров иностранных дел ОДКБ заявил, что происходящее в Армении является внутренним делом страны, но нападки на ААЦ вызывают серьезнейшую озабоченность. Он указал, что церковь традиционно была одной из ключевых опор армянского общества. Российской стороне не хотелось бы, чтобы она подвергалась неоправданным нападкам без серьезных оснований. Министр добавил, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании этой ситуации.