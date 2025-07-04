Новым главой военного крыла «Хамаса» стал Изз ад-Дин аль-Хаддад

До этого о ликвидиации Синвара сообщала Al Hadath. Газета писала, что его тело обнаружили на юге сектора Газа в тоннеле в Хан-Юнисе. Погибли также 10 помощников лидера военного крыла группировки. В ходе рейдов израильских военных также был ликвидирован командир бригады «Рафах» Шабан.