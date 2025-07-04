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Новым главой военного крыла «Хамаса» стал Изз ад-Дин аль-Хаддад

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Военное крыло радикальной палестинской группировки «Хамас» возглавил Изз ад-Дин аль-Хаддад. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, аль-Хаддад помогал планировать атаку боевиков «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г.

31 мая 2025 г. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию бывшего главы военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Синвара. Тогда военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по командно-штабному комплексу, созданному боевиками внутри подземной инфраструктуры под больницей в Хан-Юнисе.

До этого о ликвидиации Синвара сообщала Al Hadath. Газета писала, что его тело обнаружили на юге сектора Газа в тоннеле в Хан-Юнисе. Погибли также 10 помощников лидера военного крыла группировки. В ходе рейдов израильских военных также был ликвидирован командир бригады «Рафах» Шабан.

Мухаммед Синвар – брат Яхьи Синвара, бывшего лидера «Хамаса». Яхья Синвар был нейтрализован в октябре 2024 г. Он стал лидером группировки после ликвидации в Тегеране лидера «Хамаса» Исмаила Хании летом 2024 г.

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