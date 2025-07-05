Путин с 2019 года чаще всего говорил с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин с 2019 г. созванивался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом чаще, чем с другими главами государств, проанализировали «Ведомости».
Всего с 2019 г. по июнь 2025 г. российский президент провел не менее 858 телефонных разговоров (включая девять по видеосвязи). За год до пандемии коронавируса Путин 11 раз созванивался с Эрдоганом, по девять раз – с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В 2020 г. президент провел 18 бесед с Эрдоганом, 16 – с Макроном и 11 – с Меркель.
В следующем году глава российского государства 13 раз общался по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, 12 раз – с премьером Армении Николом Пашиняном и девять – с Меркель. В 2022 г. Путин чаще всего говорил с Макроном (19 раз), также он беседовал с армянским премьером (17 раз) и Эрдоганом (14 раз).
В 2023 г. президент РФ продолжал поддерживать контакты с турецким лидером, а также говорил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Ирана Ибрахимом Раиси. В 2024 г. Путин девять раз контактировал с президентом Кахастана Касым-Жомартом Токаевым и по восемь раз – с Мирзиеевым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
С лидером КНР Си Цзиньпином президент за последние несколько лет поговорил 14 раз, столько же – с президентом США Дональдом Трампом, причем девять разговоров состоялись во время первого срока американского президента. С его предшественником Джо Байденом Путин созванивался шесть раз. С наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом состоялся 21 разговор, а с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном – восемь.