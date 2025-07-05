Путин с 2019 года чаще всего говорил с Эрдоганом

Всего с 2019 г. по июнь 2025 г. российский президент провел не менее 858 телефонных разговоров (включая девять по видеосвязи). За год до пандемии коронавируса Путин 11 раз созванивался с Эрдоганом, по девять раз – с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В 2020 г. президент провел 18 бесед с Эрдоганом, 16 – с Макроном и 11 – с Меркель.