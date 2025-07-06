Путин посмертно наградил генерал-майора Гудкова медалью «Золотая звезда»
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Героя России генерал-майора Михаила Гудкова медалью «Золотая звезда». Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить Героя РФ, генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича вторым знаком особого отличия – медалью “Золотая звезда” (посмертно)», – говорится в тексте указа.
Гудков с 24 февраля 2022 г. во главе своего соединения принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 28 марта того же года за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество 155-й бригаде присвоили почетное наименование «гвардейская».
Генерал-майор погиб 2 июля в Курской области во время боевой работы. Врио губернатора региона Александр Хинштейн говорил, что память Гудкова будет увековечена.