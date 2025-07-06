Путин посмертно наградил генерал-майора Гудкова медалью «Золотая звезда»

Гудков с 24 февраля 2022 г. во главе своего соединения принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 28 марта того же года за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество 155-й бригаде присвоили почетное наименование «гвардейская».