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Путин посмертно наградил генерал-майора Гудкова медалью «Золотая звезда»

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Президент России Владимир Путин посмертно наградил Героя России генерал-майора Михаила Гудкова медалью «Золотая звезда». Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить Героя РФ, генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича вторым знаком особого отличия – медалью “Золотая звезда” (посмертно)», – говорится в тексте указа.

Гудков с 24 февраля 2022 г. во главе своего соединения принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 28 марта того же года за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество 155-й бригаде присвоили почетное наименование «гвардейская».

Генерал-майор погиб 2 июля в Курской области во время боевой работы. Врио губернатора региона Александр Хинштейн говорил, что память Гудкова будет увековечена. 

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