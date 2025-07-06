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Лавров прибыл на саммит БРИКС в Бразилию

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС, пишет «РИА Новости».

Мероприятие состоится 6–7 июля, Лавров на саммите возглавляет российскую делегацию. Президент РФ Владимир Путин, как стало известно ранее, не поедет на саммит БРИКС в Бразилию, что связано с проблемой Международного уголовного суда (МУС). 

Кремль сообщал, что глава государства 6 июля примет участие в главном пленарном заседании саммита в режиме видеоконференции. Заседание будет посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления. Кроме того, по данным Кремля, лидеры обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества в БРИКС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной области, обменяются мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки дня. После заседания участники планируют принять итоговую декларацию.

С 1 января Бразилия стала председателем БРИКС. В 2024 г. объединение возглавляла Россия.

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