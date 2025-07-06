Лавров прибыл на саммит БРИКС в Бразилию

Кремль сообщал, что глава государства 6 июля примет участие в главном пленарном заседании саммита в режиме видеоконференции. Заседание будет посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления. Кроме того, по данным Кремля, лидеры обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества в БРИКС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной области, обменяются мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки дня. После заседания участники планируют принять итоговую декларацию.