Комиссия СПЧ предложила Азербайджану снизить накал в отношениях с Россией

Обострение отношений между Россией и Азербайджаном произошло 27 июня. Тогда были задержаны более 50 уроженцев республики с российским гражданством, подозреваемых в причастности к убийствам, совершенным с 2001 по 2011 г. Двое из них скончались. В связи с этим МИД Азербайджана потребовал от России разъяснений. 1 июля в республике произошли аресты россиян, обвиняемых в причастности к онлайн-продаже наркотиков из Ирана и совершению киберпреступлений.