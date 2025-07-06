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Комиссия СПЧ предложила Азербайджану снизить накал в отношениях с Россией

Ведомости

Постоянная комиссия Совета по правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека обратилась к Азербайджану с предложением снизить накал в отношениях с Россией и создать условия для расследования фактов нарушения прав человека в отношении россиян. Об этом сообщило СПЧ в своем Telegram-канале.

В комисии указали, что Москва и Баку являются братскими странами и стремятся к развитию партнерства во многих областях. Недавно Азербайджан сделал несколько недружественных заявлений и действий в отношении россиян, находящихся в республике. В рамках консульской помощи в загранучреждение России в Баку поступают тревожные сообщения от туристов, бизнесменов и журналистов.

Особого внимания заслуживает ситуация, развивающаяся вокруг сотрудников радио «Sputnik Азербайджан», которых задержали силовики и поместили в пенитенциарные учреждения без возможности организовать защиту законных прав и интересов. Комиссия предложила заинтересованным министерствам и ведомствам Азербайджана оказать содействие освобождению российских журналистов из тюрьмы.

«Считаем крайне важным устранить возникший раскол и вернуться на путь стратегического межгосударственного партнерства, основанного на принципах партнерства, гуманности, справедливости и верховенства международного гуманитарного права», – сказано в заявлении.

Обострение отношений между Россией и Азербайджаном произошло 27 июня. Тогда были задержаны более 50 уроженцев республики с российским гражданством, подозреваемых в причастности к убийствам, совершенным с 2001 по 2011 г. Двое из них скончались. В связи с этим МИД Азербайджана потребовал от России разъяснений. 1 июля в республике произошли аресты россиян, обвиняемых в причастности к онлайн-продаже наркотиков из Ирана и совершению киберпреступлений.

На фоне происходящего МИД РФ рекомендовал россиянам тщательно оценивать необходимость поездок в Азербайджан.

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