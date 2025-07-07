Bloomberg противопоставил порядок на общем фото саммита БРИКС хаосу G20
Порядок на общей фотографии участников саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро контрастирует с хаотичностью снимка встречи «Большой двадцатки» (G20). На это обратило внимание Bloomberg.
«В отличие от саммита «Большой двадцатки» в Бразилии, никто не опоздал и не пропустил встречу, когда лидеры крупнейших развивающихся стран мира собрались в воскресенье в Рио-де-Жанейро, чтобы сделать фото. По крайней мере, это не было случайностью», – говорится в материале.
Агентство отметило, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, принимавший встречу, находился в центре внимания, а по обе стороны от него сидели лидер ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Далее расположились другие представители БРИКС. Министры иностранных дел России и Ирана оказались по краям снимка.
По мнению авторов материала, это резко контрастировало с «хаотичной» общей фотографией членов G20 в ноябре 2024 г., когда отсутствие на тот момент президента США Джо Байдена, премьер-министров Италии Джорджии Мелони и Канады Джастина Трюдо олицетворяло беспорядок, царивший на саммите «Большой двадцатки» в Бразилии.
«Саммит БРИКС только начался, и даже несмотря на то что на нем присутствуют лишь шесть из 10 лидеров стран-участниц, он уже бросает вызов порядку, установленному США», – указано в материале.
6 июля лидеры стран – членов БРИКС приняли итоговую декларацию XVII саммита в Рио-де-Жанейро. Согласно документу, страны объединения отмечают предложения посредничества для разрешения конфликта на Украине, включая создание Африканской мирной инициативы и «Группы друзей за мир». В декларации осуждаются атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях, а также атаки на Иран.