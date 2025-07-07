Bloomberg противопоставил порядок на общем фото саммита БРИКС хаосу G20

«В отличие от саммита «Большой двадцатки» в Бразилии, никто не опоздал и не пропустил встречу, когда лидеры крупнейших развивающихся стран мира собрались в воскресенье в Рио-де-Жанейро, чтобы сделать фото. По крайней мере, это не было случайностью», – говорится в материале.