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Кремль: Путин считает Никитина лучшим кандидатом на должность главы Минтранса

Ведомости

Президент России Владимир Путин выбрал кандидатуру заместителя министра транспорта Андрея Никитина на пост главы Минтранса, поскольку она наилучшим образом отвечает потребностям ведомства. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По мнению президента, рабочие качества, рабочий опыт Андрея Никитина будет наилучшим образом способствовать тому, чтобы важнейшее ведомство, как сказал президент, выполняло свои задачи и функции», – пояснил представитель Кремля.

7 июля Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Этот пост он занимал с мая 2024 г. Временно исполняющим обязанности главы Минтранса был назначен Никитин. Президент выразил надежду, что он приложит все свои силы для того, чтобы решать важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере. В свою очередь Никитин выразил готовность работать с полной отдачей.

Ранее о предстоящем назначении Никитина сообщали источники «Ведомостей», близкие к администрации президента и правительству. По их словам, кадровая рокировка готовилась несколько месяцев. Именно с этой целью Никитин ушел в отставку с должности губернатора Новгородской области в феврале.

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