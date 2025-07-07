Кремль: Путин считает Никитина лучшим кандидатом на должность главы Минтранса

7 июля Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Этот пост он занимал с мая 2024 г. Временно исполняющим обязанности главы Минтранса был назначен Никитин. Президент выразил надежду, что он приложит все свои силы для того, чтобы решать важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере. В свою очередь Никитин выразил готовность работать с полной отдачей.