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Госдума 9 июля рассмотрит законопроект о платформенной экономике

Ведомости

Государственная дума (ГД) 9 июля рассмотрит в первом чтении пакет законопроектов о вопросах регулирования платформенной экономики в РФ. Об этом сообщил первый зампред нижней палаты Александр Жуков по итогам совета ГД.

В ходе того же заседания депутаты Госдумы рассмотрят вопрос об исполнении федерального бюджета 2024 г. и бюджетов внебюджетных фондов.

Кроме того, на этой неделе ГД в первом чтении рассмотрит вопрос об уточнении требования к иностранным гражданам в части обязанности подтверждения владения русским языком, знания истории страны и основ законодательства РФ. Также в повестке нижней палаты стоит проект закона, которым дополняются основания для прекращения российского гражданства.

Депутаты обсудят вопрос увеличения срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток и разрешенного срока пребывания по ней с 16 до 30 суток, при сохранении кратности данной визы. Жуков уточнил, что здесь ко второму чтению предложена поправка, которой уточняется перечень документов, удостоверяющих личность, по которым российские граждане могут выехать из страны и въехать обратно. Из этого перечня исключается свидетельство о рождении для граждан, не достигших 14 лет.

Во втором чтении будет рассмотрен законопроект, направленный на выполнение задач по обеспечению качественной мобильной связи для водителей и пассажиров на автомобильных дорогах. Еще один вопрос второго чтения коснется права супруга на временное пользование транспортным средством лица, который погиб в зоне спецоперации.

Рассмотрят также законопроект, касающийся формирования и ведения единого реестра продукции, необходимой для обеспечения биологической безопасности населения и организации оказания медпомощи.

Законопроект о платформенной экономике внесли в Госдуму 3 июля. Инициативой вводится понятие платформенной экономики. Согласно документу, это совокупность имущественных отношений через цифровые платформы для предпринимательства. Проектом вводится и понятие «цифровая платформа» – это информационная система или сайт в интернете, программы для электронных вычислительных машин для обмена информацией и ее распространения, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Вводится и понятие посреднических цифровых платформ (ПЦП). Это платформы, обеспечивающие в совокупности взаимодействие оператора, партнеров и пользователей в целях заключения гражданско-правовых договоров, сделок, размещения карточек товаров и др. Речь идет о маркетплейсах.

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