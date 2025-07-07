Госдума 9 июля рассмотрит законопроект о платформенной экономике

Депутаты обсудят вопрос увеличения срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток и разрешенного срока пребывания по ней с 16 до 30 суток, при сохранении кратности данной визы. Жуков уточнил, что здесь ко второму чтению предложена поправка, которой уточняется перечень документов, удостоверяющих личность, по которым российские граждане могут выехать из страны и въехать обратно. Из этого перечня исключается свидетельство о рождении для граждан, не достигших 14 лет.