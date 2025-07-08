В ГД предложили расширить список насильственных действий для лишения гражданства
Председатель нижней палаты Вячеслав Володин выступил с предложением расширить список преступлений сексуального характера, при совершении которых мигрантов будут лишать приобретенного гражданства РФ.
«В части сексуальных преступлений мы должны с вами ко второму чтению рассмотреть ряд инициатив депутатов. <...> Со стороны правительства должна быть активная позиция с точки зрения поддержки депутатского корпуса. А так получается, что мы частично выходим на решение, а педофилия остается», – заявил он (цитата по ТАСС).
Депутат Михаил Матвеев (КПРФ) отметил, что в данном законопроекте отсутствует статья «Понуждение к действиям сексуального характера».
8 июля Госдума в первом чтении приняла межфракционный законопроект, расширяющий список тяжких преступлений, при совершении которых мигрантов будут лишать приобретенного гражданства РФ. В список вошли конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, например, с иностранной разведкой; оказание противнику помощи, направленной на подрыв безопасности России; пропаганда нацистской атрибутики; оказание помощи иностранным организациям (включая МУС), в которых Россия не состоит, в целях реализации их решений; призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма; вредительство в отношении критической информационной инфраструктуры страны; действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним и др.