В ГД предложили расширить список насильственных действий для лишения гражданства

8 июля Госдума в первом чтении приняла межфракционный законопроект, расширяющий список тяжких преступлений, при совершении которых мигрантов будут лишать приобретенного гражданства РФ. В список вошли конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, например, с иностранной разведкой; оказание противнику помощи, направленной на подрыв безопасности России; пропаганда нацистской атрибутики; оказание помощи иностранным организациям (включая МУС), в которых Россия не состоит, в целях реализации их решений; призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма; вредительство в отношении критической информационной инфраструктуры страны; действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним и др.