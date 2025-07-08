Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Госдума одобрила в первом чтении расширение оснований для лишения гражданства

Закон могут ужесточить и принять до конца месяца
Ведомости

Госдума единогласна приняла в первом чтении межфракционный законопроект, расширяющий список тяжких преступлений, при совершении которых мигрантов будут лишать приобретенного гражданства РФ.

Список дополнили такими преступлениями, как:

  • конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, например, с иностранной разведкой;

  • оказание помощи противнику, направленной на подрыв безопасности России;

  • пропаганда нацистской атрибутики;

  • оказание помощи иностранным организациям (включая МУС), в которых Россия не состоит, в целях реализации их решений;

  • призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма;

  • вредительство в отношении критической информационной инфраструктуры страны;

  • действия сексуального характера по отношению к несовешеннолетним;

  • действия, которые повлекли тяжкий вред здоровью; 

  • действия в отношении группы несовешеннолетних;

  • действия, совершенные лицом, уже привлекавшимся по аналогичным преступлениям. 

Вице-спикер Петр Толстой в своем Telegram-канале отметил, что к следующим чтениям список может пополниться еще рядом преступлений. 

Вице-спикер Госдумы рассказал, что зачастую мигранты, получившие гражданство РФ, «живущие по своим законам и правилам», устраивают так называемые сексуальное сафари на женщин и детей. Теперь же, после отбывания наказания по статьям, указанным в законопроекте, они будут лишены гражданства и больше никогда не смогут попасть на территорию РФ.

«Ненависть к России и ее гражданам, выраженная в работе на иностранную разведку, либо в призывах убивать, калечить и насиловать, свидетельствует, что полученное российское гражданство – лишь способ надежнее замаскироваться. Раз так, зачем нам такие граждане?» – заключил Толстой.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин, в свою очередь, написал в своем Telegram-канале, что Госдума планирует в приоритетном порядке завершить рассмотрение данного проекта уже к концу июля.

Володин добавил, что депутаты Госдумы предложили расширить перечень оснований для лишения приобретенного гражданства на пленарном заседании 25 июня. По словам Володина, решение сформировать механизмы лишения приобретенного гражданства – это запрос общества. По мнению спикера Госдумы, принятие соответствующего законопроекта может обеспечить системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства РФ и защиты национальной безопасности.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных