Госдума одобрила в первом чтении расширение оснований для лишения гражданства

Вице-спикер Госдумы рассказал, что зачастую мигранты, получившие гражданство РФ, «живущие по своим законам и правилам», устраивают так называемые сексуальное сафари на женщин и детей. Теперь же, после отбывания наказания по статьям, указанным в законопроекте, они будут лишены гражданства и больше никогда не смогут попасть на территорию РФ.