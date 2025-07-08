Госдума одобрила в первом чтении расширение оснований для лишения гражданства

Госдума одобрила в первом чтении расширение оснований для лишения гражданстваЗакон могут ужесточить и принять до конца месяца
Госдума единогласна приняла в первом чтении межфракционный законопроект, расширяющий список тяжких преступлений, при совершении которых мигрантов будут лишать приобретенного гражданства РФ.
Список дополнили такими преступлениями, как:
конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, например, с иностранной разведкой;
оказание помощи противнику, направленной на подрыв безопасности России;
пропаганда нацистской атрибутики;
оказание помощи иностранным организациям (включая МУС), в которых Россия не состоит, в целях реализации их решений;
призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма;
вредительство в отношении критической информационной инфраструктуры страны;
действия сексуального характера по отношению к несовешеннолетним;
действия, которые повлекли тяжкий вред здоровью;
действия в отношении группы несовешеннолетних;
действия, совершенные лицом, уже привлекавшимся по аналогичным преступлениям.
Вице-спикер Петр Толстой в своем Telegram-канале отметил, что к следующим чтениям список может пополниться еще рядом преступлений.
Вице-спикер Госдумы рассказал, что зачастую мигранты, получившие гражданство РФ, «живущие по своим законам и правилам», устраивают так называемые сексуальное сафари на женщин и детей. Теперь же, после отбывания наказания по статьям, указанным в законопроекте, они будут лишены гражданства и больше никогда не смогут попасть на территорию РФ.
«Ненависть к России и ее гражданам, выраженная в работе на иностранную разведку, либо в призывах убивать, калечить и насиловать, свидетельствует, что полученное российское гражданство – лишь способ надежнее замаскироваться. Раз так, зачем нам такие граждане?» – заключил Толстой.
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин, в свою очередь, написал в своем Telegram-канале, что Госдума планирует в приоритетном порядке завершить рассмотрение данного проекта уже к концу июля.
Володин добавил, что депутаты Госдумы предложили расширить перечень оснований для лишения приобретенного гражданства на пленарном заседании 25 июня. По словам Володина, решение сформировать механизмы лишения приобретенного гражданства – это запрос общества. По мнению спикера Госдумы, принятие соответствующего законопроекта может обеспечить системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства РФ и защиты национальной безопасности.