Володин: лишение приобретенного гражданства за преступления – запрос общества

В Госдуму внесли депутатский законопроект с предложением расширить перечень оснований для лишения мигрантов приобретенного гражданства РФ. В список вошли: насильственные действия сексуального характера, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством против безопасности РФ, пропаганда нацистской атрибутики или символики и др.