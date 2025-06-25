Володин: лишение приобретенного гражданства за преступления – запрос общества
Решение сформировать механизмы лишения приобретенного гражданства – это запрос общества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Это, безусловно, реализация запроса общества», – сказал он. Володин добавил, что возможность лишения необходима для повышения ответственности новых граждан за соблюдение законов.
В Госдуму внесли депутатский законопроект с предложением расширить перечень оснований для лишения мигрантов приобретенного гражданства РФ. В список вошли: насильственные действия сексуального характера, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством против безопасности РФ, пропаганда нацистской атрибутики или символики и др.
По мнению Володина, принятие соответствующего законопроекта может обеспечить системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства РФ и защиты национальной безопасности.
17 июня правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который предусматривает прекращение гражданства за неисполнение обязанностей в области воинского учета.