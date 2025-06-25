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Володин: лишение приобретенного гражданства за преступления – запрос общества

Ведомости

Решение сформировать механизмы лишения приобретенного гражданства – это запрос общества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Это, безусловно, реализация запроса общества», – сказал он. Володин добавил, что возможность лишения необходима для повышения ответственности новых граждан за соблюдение законов.

В Госдуму внесли депутатский законопроект с предложением расширить перечень оснований для лишения мигрантов приобретенного гражданства РФ. В список вошли: насильственные действия сексуального характера, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством против безопасности РФ, пропаганда нацистской атрибутики или символики и др.

По мнению Володина, принятие соответствующего законопроекта может обеспечить системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства РФ и защиты национальной безопасности.

17 июня правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который предусматривает прекращение гражданства за неисполнение обязанностей в области воинского учета. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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