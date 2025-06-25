Володин анонсировал расширение оснований для лишения гражданства

Володин анонсировал расширение оснований для лишения гражданстваЛишать паспорта предлагается за сексуальное насилие, помощь противнику и призывы к терроризму
В Государственную думу внесли депутатский законопроект с предложением расширить перечень оснований для лишения мигрантов приобретенного гражданства РФ. Об этом председатель нижней палаты Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале. Он выразил надежду, что депутаты поддержат эту инициативу.
Предлагается лишать приобретенного гражданства за следующие преступления:
совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 3-5 ст. 132 УК РФ);
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК РФ);
сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности РФ (ст. 275.1 УК РФ);
оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК РФ);
оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России (ст. 276.1 УК РФ);
пропаганду нацистской атрибутики или символики (ст. 282.4 УК РФ);
публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ);
неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ (ч. 4-5 ст. 274.1 УК РФ).
По мнению Володина, принятие соответствующего законопроекта может обеспечить системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства РФ и защиту национальной безопасности.
Сейчас этот вопрос регулируется ст. 22 федерального закона «о гражданстве РФ». Согласно документу, иностранного гражданина могут лишить гражданства за сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ. Оно может быть выражено, в том числе, совершением преступления, совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ, неисполнении обязанности по первоначальной постановке на воинский учет или установлении факта представления лицом поддельных документов либо сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство.
Накануне правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который предусматривает возможность прекращения гражданства за неисполнение обязанностей в области воинского учета.