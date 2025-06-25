Володин анонсировал расширение оснований для лишения гражданства

Сейчас этот вопрос регулируется ст. 22 федерального закона «о гражданстве РФ». Согласно документу, иностранного гражданина могут лишить гражданства за сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ. Оно может быть выражено, в том числе, совершением преступления, совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ, неисполнении обязанности по первоначальной постановке на воинский учет или установлении факта представления лицом поддельных документов либо сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство.