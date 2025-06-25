Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Володин анонсировал расширение оснований для лишения гражданства

Лишать паспорта предлагается за сексуальное насилие, помощь противнику и призывы к терроризму
Ведомости

В Государственную думу внесли депутатский законопроект с предложением расширить перечень оснований для лишения мигрантов приобретенного гражданства РФ. Об этом председатель нижней палаты Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале. Он выразил надежду, что депутаты поддержат эту инициативу.

Предлагается лишать приобретенного гражданства за следующие преступления:

  • совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 3-5 ст. 132 УК РФ);

  • публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК РФ);

  • сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности РФ (ст. 275.1 УК РФ);

  • оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК РФ);

  • оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России (ст. 276.1 УК РФ);

  • пропаганду нацистской атрибутики или символики (ст. 282.4 УК РФ);

  • публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ);

  • неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ (ч. 4-5 ст. 274.1 УК РФ).

По мнению Володина, принятие соответствующего законопроекта может обеспечить системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства РФ и защиту национальной безопасности. 

Сейчас этот вопрос регулируется ст. 22 федерального закона «о гражданстве РФ». Согласно документу, иностранного гражданина могут лишить гражданства за сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ. Оно может быть выражено, в том числе, совершением преступления, совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ, неисполнении обязанности по первоначальной постановке на воинский учет или установлении факта представления лицом поддельных документов либо сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство.

Накануне правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который предусматривает возможность прекращения гражданства за неисполнение обязанностей в области воинского учета. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных