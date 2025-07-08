В Израиле впервые подтвердили иранские удары по военным объектам

7 июля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран готовил наземное вторжение в Израиль. По его словам, атака на Тегеран была обусловлена тем, что страна разрабатывала «план Б по уничтожению Израиля». Он подчеркнул, что именно поэтому накануне начала войны Израиль развернул тысячи солдат на границах с Иорданией и Египтом. Целью же операции Кац назвал не смену власти в Иране, а стремление «пошатнуть его и заставить их прекратить обмен ударами».