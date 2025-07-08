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В Израиле впервые подтвердили иранские удары по военным объектам

Ведомости

Один из армейских чиновников Израиля заявил, что несколько военных объектов на территории страны было поражено иранскими ракетными ударами в июне, сообщило Reuters. При этом пострадали «очень немногие» из них, а большинство продолжают работать.

Как отметило агентство, представитель Израиля отказался от дополнительных комментариев и не уточнил, какие именно военные объекты затронули ракеты, запущенные Ираном.

Обострение конфликта Ирана и Израиля произошло 13 июня. Тогда израильская армия атаковала Иран, в результате чего погибло несколько военачальников Ирана, были поражены аэропорт в Тебризе, ядерный комплекс в Натанзе и завод по производству ракет. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив. 22 июня к противостоянию присоединились США и нанесли удар по трем крупнейшим иранским ядерным объектам. 24 июня Израиль и Иран объявили о прекращении огня.

7 июля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран готовил наземное вторжение в Израиль. По его словам, атака на Тегеран была обусловлена тем, что страна разрабатывала «план Б по уничтожению Израиля». Он подчеркнул, что именно поэтому накануне начала войны Израиль развернул тысячи солдат на границах с Иорданией и Египтом. Целью же операции Кац назвал не смену власти в Иране, а стремление «пошатнуть его и заставить их прекратить обмен ударами».

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