ЦАХАЛ заявила об ударе по ключевому представителю «Хамаса» в Ливане
Армия обороны Израиля атаковала Триполи в Ливане с целью ликвидировать одного из представителей палестинской группировки «Хамас», сообщили в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.
5 июля газета The New York TImes писала со ссылкой на содержание заявления «Хамаса» о том, что палестинская группировка готова к началу переговоров по 60-дневному прекращению огня в секторе Газа с Израилем. При этом в материале напомнили, что подобные сделки ранее срывались «в последнюю минуту», хотя обе стороны конфликта были близки к заключению соглашений.
28 июня один из основателей «Хамаса» Хакам Мухаммад Исса аль-Исса погиб от обстрелов израильских военных. По данным ЦАХАЛ, операция была проведена совместно с израильским управлением по безопасности.
Конфликт в секторе Газа между армией Израиля и палестинской группировкой, начавшийся в 2023 г., тогда приобрел региональный масштаб. От него пострадали также Ливан и Йемен. Хакам Мухаммад Исса аль-Исса сыграл ключевую роль в планировании атаки на Израиль 7 октября в первый год конфликта, когда «Хамас» взял свыше 200 заложников и убил около 1200 человек.