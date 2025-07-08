ЦАХАЛ заявила об ударе по ключевому представителю «Хамаса» в Ливане

Конфликт в секторе Газа между армией Израиля и палестинской группировкой, начавшийся в 2023 г., тогда приобрел региональный масштаб. От него пострадали также Ливан и Йемен. Хакам Мухаммад Исса аль-Исса сыграл ключевую роль в планировании атаки на Израиль 7 октября в первый год конфликта, когда «Хамас» взял свыше 200 заложников и убил около 1200 человек.