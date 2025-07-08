Принудительные работы станут отдельным видом наказания

21 января стало известно, что Минюст намерен регламентировать вопросы исполнения наказания в виде ограничения свободы в отношении осужденных к принудительным работам. В частности, ведомство предлагает распространить существующие требования к направлению осужденных к месту жительства и регистрации в уголовно-исполнительной инспекции на те категории лиц, у которых принудительные работы заменены ограничением свободы, а также тех, кто освобождается из исправительных центров.