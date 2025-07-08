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Принудительные работы станут отдельным видом наказания

Ведомости

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, согласно которому принудительные работы будут считаться отдельным видом наказания, а не альтернативой лишению свободы. Это следует из соответствующего документа.

Согласно документу, исправительные работы теперь могут быть назначены только тем осужденным, которые имеют основное место работы, в то время как принудительные работы будут выделены как отдельный вид наказания.

Предполагается, что лица, приговоренные к принудительным работам, будут содержаться в исправительных центрах и привлекаться к труду в учреждениях, определяемых уголовно-исполнительной системой. Кроме того, расширяется категория лиц, которым не будут назначены принудительные работы. В этот список войдут мужчины, являющиеся единственными родителями детей младше трех лет.

В связи с этим ряд статей Уголовного кодекса будет дополнен наказанием в виде принудительных работ. Федеральный закон о признании принудительных работ отдельным видом наказания вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

21 января стало известно, что Минюст намерен регламентировать вопросы исполнения наказания в виде ограничения свободы в отношении осужденных к принудительным работам. В частности, ведомство предлагает распространить существующие требования к направлению осужденных к месту жительства и регистрации в уголовно-исполнительной инспекции на те категории лиц, у которых принудительные работы заменены ограничением свободы, а также тех, кто освобождается из исправительных центров.

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