КС признал право ФАС устанавливать несоответствия в договорных условиях без суда

В описании своей позиции КС отметил, что само по себе признание условий несоответствующими антимонопольному законодательству и выдача предписаний о последующих действиях компаний не делают эти условия недействительными. Для последнего необходимо обращение в суд. «Не влечет этих последствий и отказ в признании недействительным самого предписания, вынесенного в указанной административной процедуре», – говорится в публикации.