КС признал право ФАС устанавливать несоответствия в договорных условиях без суда
Конституционный суд РФ подтвердил, что антимонопольные органы имеют право признавать условия договора коммерческой концессии не соответствующими законодательству в административном порядке, то есть без обращения в суд. Постановление опубликовано на сайте суда.
Решение КС связано с рассмотрением жалобы АО «Таркетт Рус», которое, согласно определению регулятора, имело доминирующее положение на рынке линолеумов и запрещало своим контрагентам при заключении договоров коммерческой концессии рекламировать товары этой категории других производителей. Компания также передавала дистрибьюторам готовую модель ведения бизнеса «за вознаграждение». Федеральная антимонопольная служба признала такой запрет нарушением российского законодательства. Суды также согласились с этим.
По мнению представителей компании, существующие нормы позволяют ФАС признавать условия договора недействительными в указанном случае в обход судебной процедуры.
В описании своей позиции КС отметил, что само по себе признание условий несоответствующими антимонопольному законодательству и выдача предписаний о последующих действиях компаний не делают эти условия недействительными. Для последнего необходимо обращение в суд. «Не влечет этих последствий и отказ в признании недействительным самого предписания, вынесенного в указанной административной процедуре», – говорится в публикации.