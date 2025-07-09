Белоусов объявил о возможности подтверждать участие в спецоперации онлайн

На настоящий момент пользователи «Госуслуг» онлайн сформировали более 110 000 справок об участии в спецоперации на основе сведений базы данных Минобороны. В рамках приемной кампании в вузы и учреждения среднего профессионального образования для участников спецоперации и членов их семей на портале также реализована возможность подать заявление онлайн и подтвердить льготу с помощью электронной справки. Ей воспользовалось уже более 8000 абитуриентов.