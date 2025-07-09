Белоусов объявил о возможности подтверждать участие в спецоперации онлайн
Минобороны России совместно с Минцифры обеспечили техническую возможность подтверждать онлайн участие военного в спецоперации для получения им федеральных и региональных льгот. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов на совещании.
Благодаря новой системе участникам спецоперации и их семьям не потребуется приносить бумажные справки и документы, чтобы подтверждать право на положенные им меры поддержки. Это будет проходить автоматически. Министр цифрового развития России Максут Шадаев уточнил, что срок обработки данных через системы будет сокращен от четырех дней до нескольких секунд.
На настоящий момент пользователи «Госуслуг» онлайн сформировали более 110 000 справок об участии в спецоперации на основе сведений базы данных Минобороны. В рамках приемной кампании в вузы и учреждения среднего профессионального образования для участников спецоперации и членов их семей на портале также реализована возможность подать заявление онлайн и подтвердить льготу с помощью электронной справки. Ей воспользовалось уже более 8000 абитуриентов.
Директор департамента Минэкономразвития Кирилл Албычев указал, что анализ действующих мер поддержки станет основой для их объединения и предоставления по единому заявлению в МФЦ. В перспективе часть мер будет предоставляться военным и их семьям проактивно.
Совещание по совершенствованию системы бездокументационного подтверждения льгот для участников спецоперации состоялось в рамках реализации задач, поставленных на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина. В нем приняли участие Шадаев, заместители министра обороны РФ Анна Цивилева и генерал армии Виктор Горемыкин, руководитель департамента повышения эффективности деятельности Виктория Семерикова и Албычев.
В апреле Путин подписал закон о дополнительном отпуске родственникам раненных участников спецоперации. Согласно документу, теперь близкие военнослужащих, которые получили ранения, контузии или травмы, могут рассчитывать на неоплачиваемый отпуск сроком до 35 дней в год. Льгота распространяется на родителей, супругов и детей военнослужащих.