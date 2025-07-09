Захарова призвала мировое сообщество осудить теракты в Курске и Рыльске
Россия призывает здравомыслящую часть международного сообщества решительно осудить теракты в Курске и Рыльске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Дипломат выразила искренние соболезнования родным и близким погибших и всем пострадавшим в терактах.
8 июля при ударе вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу «Городской» в Курске погибли трое человек, шесть пострадали. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что раненые доставлены в Курскую областную больницу. В тяжелом состоянии находятся трое пострадавших. Среди них ребенок с тяжелыми ожогами, который закрыл собой маму при атаке. Его переведут на лечение в Москву.
В этот же день в селе Карыж Глушковского района пострадал 70-летний мужчина. Он оказался под обломками частного дома после удара украинского дрона. Пострадавшего доставили в больницу с осколочными ранениями лица и ранением глаза. В ночь на 9 июля беспилотники также атаковали инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы, здание скорой помощи и административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская». Пострадали две женщины.
После атак на пляж в Курске, корпус Рыльской центральной районной больницы и частный дом в Карыже Следственный комитет России возбудил уголовные дела по ст. 205 УК РФ (теракт).