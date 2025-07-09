Захарова призвала мировое сообщество осудить теракты в Курске и Рыльске

8 июля при ударе вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу «Городской» в Курске погибли трое человек, шесть пострадали. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что раненые доставлены в Курскую областную больницу. В тяжелом состоянии находятся трое пострадавших. Среди них ребенок с тяжелыми ожогами, который закрыл собой маму при атаке. Его переведут на лечение в Москву.