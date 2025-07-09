Папа Лев XIV на встрече с Зеленским предложил провести переговоры с Россией

Папа римский выразил свою скорбь о жертвах конфликта и призвал приложить все усилия, направленные на освобождение заключенных и поиск общих решений. В заявлении также говорится, что понтифик «выразил готовность принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров».