Папа Лев XIV на встрече с Зеленским предложил провести переговоры с Россией

Папа Лев XIV на встрече с Зеленским предложил провести переговоры с РоссиейПонтифик выразил свою скорбь о жертвах конфликта
В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленский папа римский Лев XIV предложил провести переговоры с Россией. Об этом говорится в заявлении Ватикана.
Отмечается также, что участники встречи обсудили необходимость достижения справедливого и прочного мира на Украине. Была также подтверждена важность диалога как предпочтительного средства прекращения боевых действий.
Папа римский выразил свою скорбь о жертвах конфликта и призвал приложить все усилия, направленные на освобождение заключенных и поиск общих решений. В заявлении также говорится, что понтифик «выразил готовность принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров».
16 мая папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для проведения российско-украинских переговоров. 23 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что проводить российско-украинские переговоры в Ватикане было бы «неэлегантно», так как обе страны – православные.
Президент РФ Владимир Путин 4 июня провел телефонный разговор с папой римским. Говоря об украинском конфликте, российский лидер выразил заинтересованность в достижении мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами. Он также выразил признательность Святому престолу за готовность содействовать урегулированию кризиса, особенно в гуманитарной сфере.