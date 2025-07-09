Путин поручил создать информационный ресурс со сведениями о мигрантах
Президент РФ Владимир Путин поручил МВД до 30 июня 2026 г. создать государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина», который будет содержать сведения о мигрантах. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.
Целью инициативы указано формирование полной актуальной информации для оценки миграционной ситуации в РФ, а также выработки и реализации мер, направленных на регулирование связанных с этим процессов.
С 1 июля операторы мобильной связи больше не смогут оказывать услуги иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не предоставили в салоне данные о подтверждении личности (IMEI и биометрия) и не расторгли лишние договоры на сим-карты (их должно быть не большее десяти). Сам закон, запрещающий заключать договор об услугах мобильной связи с иностранцами без подтверждения личности, вступил в силу с января, операторы должны были проверить ранее заключенные договоры и при необходимости их расторгнуть к 1 июля.
23 мая Путин подписал закон о проведении в Москве и области эксперимента по регистрации мигрантов через мобильное приложение. Эксперимент начнется 1 сентября и продлится до 2029 г. В его рамках иностранные граждане должны будут зарегистрироваться в специализированном приложении и передавать МВД данные о своем местонахождении. При попытке обхода контроля мигранты будут подлежать высылке из страны.