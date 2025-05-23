Путин подписал закон об эксперименте по регистрации мигрантов через приложение

Путин подписал закон об эксперименте по регистрации мигрантов через приложениеОн будет действовать в Московском регионе
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении в Москве и области эксперимента по регистрации мигрантов через мобильное приложение. Это следует из соответствующего документа.
Эксперимент начнется 1 сентября и продлится до 2029 г. В его рамках иностранные граждане должны будут зарегистрироваться в специализированном приложении и передавать МВД данные о своем местонахождении. При попытке обхода контроля мигранты будут подлежать высылке из страны.
Предполагается, что мера коснется всех мигрантов, въезжающих в Москву и область, которым не требуется получать визу для въезда в РФ. Исключения составят несовершеннолетние, дипломаты, члены их семей и граждане Белоруссии.
Приложение иностранным гражданам будут устанавливать в органах «по вопросам получения государственных услуг в сфере миграции».
Закон также предоставляет возможность трудовым мигрантам, которые получили патент в одном регионе, трудиться в другом, а работодателям – нанимать иностранных граждан с патентом, выданным в другом субъекте. Обязательным условием для привлечения таких специалистов станет наличие соответствующего соглашения. Высшие должностные лица Москвы и области, а также Санкт-Петербурга и области будут уполномочены заключать такие соглашения.
По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, упрощение учета выдаваемых патентов вызвано тесной взаимосвязью двух городов с их областями. Подрядчики нередко переводят трудовых мигрантов с работы на областном объекте на городскую стройку. При действующем законодательстве иностранцы должны в таком случае оформить патент на работу в другом субъекте, что ведет к временным и финансовым затратам как работодателей, так и самих мигрантов, дополнил Груздев.