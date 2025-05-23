Путин подписал закон об эксперименте по регистрации мигрантов через приложение

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, упрощение учета выдаваемых патентов вызвано тесной взаимосвязью двух городов с их областями. Подрядчики нередко переводят трудовых мигрантов с работы на областном объекте на городскую стройку. При действующем законодательстве иностранцы должны в таком случае оформить патент на работу в другом субъекте, что ведет к временным и финансовым затратам как работодателей, так и самих мигрантов, дополнил Груздев.