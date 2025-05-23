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Путин подписал закон об эксперименте по регистрации мигрантов через приложение

Он будет действовать в Московском регионе
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении в Москве и области эксперимента по регистрации мигрантов через мобильное приложение. Это следует из соответствующего документа.

Эксперимент начнется 1 сентября и продлится до 2029 г. В его рамках иностранные граждане должны будут зарегистрироваться в специализированном приложении и передавать МВД данные о своем местонахождении. При попытке обхода контроля мигранты будут подлежать высылке из страны.

Предполагается, что мера коснется всех мигрантов, въезжающих в Москву и область, которым не требуется получать визу для въезда в РФ. Исключения составят несовершеннолетние, дипломаты, члены их семей и граждане Белоруссии.

Приложение иностранным гражданам будут устанавливать в органах «по вопросам получения государственных услуг в сфере миграции».

Закон также предоставляет возможность трудовым мигрантам, которые получили патент в одном регионе, трудиться в другом, а работодателям – нанимать иностранных граждан с патентом, выданным в другом субъекте. Обязательным условием для привлечения таких специалистов станет наличие соответствующего соглашения. Высшие должностные лица Москвы и области, а также Санкт-Петербурга и области будут уполномочены заключать такие соглашения.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, упрощение учета выдаваемых патентов вызвано тесной взаимосвязью двух городов с их областями. Подрядчики нередко переводят трудовых мигрантов с работы на областном объекте на городскую стройку. При действующем законодательстве иностранцы должны в таком случае оформить патент на работу в другом субъекте, что ведет к временным и финансовым затратам как работодателей, так и самих мигрантов, дополнил Груздев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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