СФ одобрит проект о расширении оснований для лишения гражданства до конца сессии

Вице-спикер Петр Толстой в своем Telegram-канале отметил, что к следующим чтениям список может пополниться еще рядом преступлений. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин, в свою очередь, сообщил, что Госдума планирует в приоритетном порядке завершить рассмотрение данного проекта уже к концу июля.