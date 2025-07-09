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СФ одобрит проект о расширении оснований для лишения гражданства до конца сессии

Ведомости

Совет Федерации может одобрить законопроект, расширяющий список тяжких преступлений, при совершении которых натурализированных иностранцев будут лишать приобретенного гражданства РФ, до конца текущей сессии. Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, он будет принят и отправлен президенту [Владимиру Путину] на подпись до конца текущей сессии», – написал он, добавив, что подконтрольный ему комитет поддержит данный проект закона.

В графике заседаний весенней сессии Совфеда последнее назначено на 25 июля.

8 июля Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект, расширяющий список преступлений, за которые мигрантов будут лишать российского гражданства. Список дополнили такими преступлениями, как конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, например с иностранной разведкой, оказание помощи противнику, направленной на подрыв безопасности России, пропаганда нацистской атрибутики, действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним и др.

Вице-спикер Петр Толстой в своем Telegram-канале отметил, что к следующим чтениям список может пополниться еще рядом преступлений. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин, в свою очередь, сообщил, что Госдума планирует в приоритетном порядке завершить рассмотрение данного проекта уже к концу июля.

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