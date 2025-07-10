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Гунба: интенсивность взаимодействия Москвы и Сухума растет

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Президент Абхазии Бадра Гунба во время рабочего визита заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко в республику отметил рост интенсивности взаимодействия между странами. Об этом сообщила пресс-служба лидера Абхазии в официальном Telegram-канале.

Прошедшие встречи с президентом РФ Владимиром Путиным находят отражение в реальных делах, отметил Гунба.

Стороны обсудили ключевые направления абхазо-российского взаимодействия, включая энергетику, налогообложение, образование и гуманитарные инициативы. Во время своего визита Кириенко посетит социальные, инфраструктурные и культурные объекты Абхазии, реализуемые при поддержке России.

В конце мая Гунба сообщал, что в Абхазии планируется создание материально-технической базы для Черноморского флота ВМФ России. Предполагается, что база появится в районе города Очамчира. Соответствующее соглашение уже подписано.

Президент Абхазии вместе с супругой Ирмой Хашиг участвовал в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 10 мая состоялась двусторонняя встреча Гунбы и Путина.

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