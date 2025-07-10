Гунба: интенсивность взаимодействия Москвы и Сухума растет

Президент Абхазии Бадра Гунба во время рабочего визита заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко в республику отметил рост интенсивности взаимодействия между странами. Об этом сообщила пресс-служба лидера Абхазии в официальном Telegram-канале.