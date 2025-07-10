В Кремле ожидают сигнала от Киева о проведении третьего раунда переговоров

8 июля Песков говорил, что Россия ждет предложений украинской стороны по возможной дате следующих переговоров. В тот же день глава турецкого МИДа Хакан Фидан сообщил о том, что Анкара находится в ожидании ответа украинской стороны касательно организации третьего раунда диалога с Россией. По его информации, российская делегация уже подтвердила готовность принять участие в новой встрече.