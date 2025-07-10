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В Кремле ожидают сигнала от Киева о проведении третьего раунда переговоров

Ведомости

В Кремле ожидают сигнала от Киева о желании или нежелании проводить третий раунд прямых российско-украинских переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что для российской стороны предпочтительно достижение целей мирными политико-дипломатическими средствами. До тех пор, пока это не происходит, спецоперация продолжается, добавил Песков.

Говоря о том, застопорился ли мирный процесс из-за возобновления поставок оружия США на Украину, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что сейчас нельзя так сказать.

8 июля Песков говорил, что Россия ждет предложений украинской стороны по возможной дате следующих переговоров. В тот же день глава турецкого МИДа Хакан Фидан сообщил о том, что Анкара находится в ожидании ответа украинской стороны касательно организации третьего раунда диалога с Россией. По его информации, российская делегация уже подтвердила готовность принять участие в новой встрече.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 июля подчеркивал, что Москва не может принять вариант урегулирования конфликта с Украиной, который не будет принимать во внимание законные интересы РФ в области безопасности.

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