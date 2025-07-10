Силы ПВО за полтора часа сбили 25 БПЛА над тремя регионами

Кроме того, в ночь на 10 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа. Восемь из них были сбиты над Черным морем. Еще два дрона ликвидировали в Белгородской области, по два – в Крыму и Курской области, а один – в Пензенской области. За текущий день Росавиации пришлось вводить ограничения на прием и вылет самолетов из аэропортов Саратова и Калуги. Это делали для безопасности пассажиров.