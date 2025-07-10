Силы ПВО за полтора часа сбили 25 БПЛА над тремя регионами
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за полтора часа, с 15:00 до 16:30 мск, уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Минобороны РФ.
Большинство из них было сбито над Брянской областью – 14 дронов. Еще восемь беспилотников были перехвачены над Белгородской областью, и три – над Московской областью.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников на подлете к столице. По его данным, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков дронов.
Кроме того, в ночь на 10 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа. Восемь из них были сбиты над Черным морем. Еще два дрона ликвидировали в Белгородской области, по два – в Крыму и Курской области, а один – в Пензенской области. За текущий день Росавиации пришлось вводить ограничения на прием и вылет самолетов из аэропортов Саратова и Калуги. Это делали для безопасности пассажиров.