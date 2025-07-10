В Баку арестованы двое граждан Азербайджана по делу о членстве в ЧВК «Вагнер»
Сабаильский районный суд Баку вынес решение об аресте на четыре месяца двух граждан Азербайджана – Рамиля Алиева и Исмаила Гасанова. Они подозреваются в участии в боевых действиях в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей суда.
По данным следствия, указанные лица причастны к совершению различных преступлений как на территории Азербайджана, так и за его пределами. В материалах дела утверждается, что Алиев и Гасанов якобы были лично отобраны руководством ЧВК для участия в боевых операциях в обмен на освобождение от уголовного наказания и денежное вознаграждение.
Согласно представленным в суде документам, задержанные принимали участие в учениях и боевых операциях с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ на территориях нескольких стран.
В конце июня в отношениях России и Азербайджана возникла напряженность. Тогда в Екатеринбурге были проведены задержания представителей азербайджанской диаспоры по подозрению в причастности к убийствам и покушениям. Двое подозреваемых скончались. МИД Азербайджана потребовал от России официальных разъяснений по данному делу. 1 июля ситуация обострилась: в Азербайджане были арестованы восемь граждан России. Их обвиняют в причастности к онлайн-продаже наркотиков из Ирана и совершению киберпреступлений.