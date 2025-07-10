В Баку арестованы двое граждан Азербайджана по делу о членстве в ЧВК «Вагнер»

В конце июня в отношениях России и Азербайджана возникла напряженность. Тогда в Екатеринбурге были проведены задержания представителей азербайджанской диаспоры по подозрению в причастности к убийствам и покушениям. Двое подозреваемых скончались. МИД Азербайджана потребовал от России официальных разъяснений по данному делу. 1 июля ситуация обострилась: в Азербайджане были арестованы восемь граждан России. Их обвиняют в причастности к онлайн-продаже наркотиков из Ирана и совершению киберпреступлений.