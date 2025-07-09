МИД РФ: Москва поддерживает контакты с Баку по вопросу задержания россиян
Россия находится в контакте с Азербайджаном по вопросу задержания российских граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, диалог с азербайджанской стороной ведется, в том числе по линии правоохранительных органов.
«Мы поддерживаем контакты с азербайджанской стороной на этот счет. Убеждены, что все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов», – подчеркнула Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Обострение отношений между РФ и Азербайджаном произошло 27 июня. Тогда в Екатеринбурге сотрудники оперативных служб задержали более 50 этнических азербайджанцев по подозрению в причастности к убийствам, совершенным в период с 2001 по 2011 г. Двое из задержанных скончались. В связи с этим МИД Азербайджана потребовал от российской стороны разъяснений. 1 июля в Азербайджане произошли аресты восьмерых россиян, которых обвинили в причастности к онлайн-продаже наркотиков из Ирана и совершению киберпреступлений.
7 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что несмотря на возникающие проблемы, Россия и Азербайджан должны оставаться ближайшими партнерами и союзниками. Эти государства объединены общей историей, настоящим и будущим, заявил он.