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Париж и Лондон подписали декларацию о координации сил ядерного сдерживания

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали в Лондоне декларацию о координации действий своих сил ядерного сдерживания. Об этом стало известно на совместной пресс-конференции лидеров двух стран.

Как заявил Стармер, подписанный документ впервые официально подтверждает готовность Франции и Великобритании совместно отвечать на экстремальные угрозы безопасности Европы. При этом он отметил, что характер ядерных сил двух стран независим.

«Сегодня мы подтвердили, что если возникнет экстремальная угроза для нашего континента, это повлечет реакцию обеих стран», – подчеркнул Стармер (цитата по «Интерфаксу»).

2 июля Politico писало, что Великобритания и Германия ведут подготовку к заключению соглашения, включающего в себя пункт о взаимной помощи в случае угрозы для одной из стран.

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