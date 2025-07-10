Система ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

Силы ПВО России за полтора часа, с 15:00 до 16:30 мск, уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщало Минобороны. Большинство из них было сбито над Брянской областью – 14 дронов. Еще восемь беспилотников были перехвачены над Белгородской областью, и три – над Московской областью.