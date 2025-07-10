Система ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Об этом стало известно в 19:12 мск. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин сообщал о сбитии трех БПЛА. О нейтрализации первого беспилотника он объявил в 15:44 мск. Следующий дрон был сбит в 16:08 мск, последний – в 16:16 мск.
Силы ПВО России за полтора часа, с 15:00 до 16:30 мск, уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщало Минобороны. Большинство из них было сбито над Брянской областью – 14 дронов. Еще восемь беспилотников были перехвачены над Белгородской областью, и три – над Московской областью.