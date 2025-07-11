Гладков подарил Путину картину, написанную на фрагменте ракеты ПВО
В ходе встречи в Кремле губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту Владимиру Путину картину художницы из региона, выполненную на фрагменте ракеты противовоздушной обороны (ПВО). Трансляцию мероприятия проводил Кремль.
Картина сделана на крышке от ракеты С-400, на ней запечатлено послание местных жителей: «Белгород не сдается». Вручая подарок, Гладков отметил, что системы ПВО стали для жителей Белгородской области символом защиты, надежды и уверенности в близкой победе.
Путин провел встречу с Гладковым 11 июля. Губернатор доложил президенту о текущем социально-экономическом развитии области, в том числе о мерах поддержки систем здравоохранения и образования. Они также обсудили проблему обращения с промышленными и твердыми бытовыми отходами. Кроме того, Гладков проинформировал президента о поддержке участников спецоперации.
О планах Путина провести встречу с Гладковым говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга. «Область приграничная, очень много вопросов на повестке дня. В экстренном режиме приходится работать всем службам, и огромная, конечно, нагрузка лежит на гражданах этой области. Вот обо всем об этом сегодня будет вестись разговор, там много о чем поговорить, естественно, проблем много», – пояснил он.