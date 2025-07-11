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Минюст внес в список нежелательных организаций Йельский университет

Ведомости

Минюст внес в перечень нежелательных организаций на территории РФ «Норвежский Хельсинкский комитет». Кроме того, ведомство добавило в список Йельский университет в США и украинский благотворительный фонд «Армия СОС». Это следует из данных на сайте ведомства.

8 июля Генпрокуратура РФ внесла американский Йельский университет в список нежелательных организаций. В ведомстве заявили, что университет участвует в кампаниях по дискредитации российских властей и поддерживает действия, угрожающие территориальной целостности страны. По данным ведомства, в университете проводятся мероприятия, направленные против интересов России, а исследователи по заказу спецслужб ищут способы конфискации российских активов для финансирования Украины.

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