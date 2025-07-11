Минюст внес в список нежелательных организаций Йельский университет

8 июля Генпрокуратура РФ внесла американский Йельский университет в список нежелательных организаций. В ведомстве заявили, что университет участвует в кампаниях по дискредитации российских властей и поддерживает действия, угрожающие территориальной целостности страны. По данным ведомства, в университете проводятся мероприятия, направленные против интересов России, а исследователи по заказу спецслужб ищут способы конфискации российских активов для финансирования Украины.