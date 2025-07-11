Гимнастам из России разрешили подать повторные заявки на нейтральный статус
Международная федерация гимнастики (FIG) допустила подачу повторных заявок, если ранее их отклонили, на получение нейтрального статуса от российских и белорусских спортсменов, говорится в публикации на сайте федерации. В мае нейтральный статус был присвоен 43 гимнастам.
11 июня в Федерации гимнастики России заявили, что спортсмены из РФ примут участие в международных соревнованиях в 2025 г. Тогда сообщалось о подтвержденном решении об их участии на этапах Кубка мира – 2025 по прыжкам на батуте в Португалии (они прошли 5–6 июля), Германии (20–21 сентября), Болгарии (27–28 сентября) и Франции (3–5 октября).
FIG разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 г. В марте 2025 г. Федерация гимнастики России подала заявки для его получения 26 спортсменами, однако в некоторых запросах в FIG отказали. В апреле российские гимнасты отказались от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG. Они объяснили это «многочисленными необоснованными и предвзятыми отказами» специального комитета FIG в допуске гимнастов из РФ к международным состязаниям.