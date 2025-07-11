Гимнастам из России разрешили подать повторные заявки на нейтральный статус

FIG разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 г. В марте 2025 г. Федерация гимнастики России подала заявки для его получения 26 спортсменами, однако в некоторых запросах в FIG отказали. В апреле российские гимнасты отказались от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG. Они объяснили это «многочисленными необоснованными и предвзятыми отказами» специального комитета FIG в допуске гимнастов из РФ к международным состязаниям.