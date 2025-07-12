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Силы ПВО сбили 33 дрона над регионами за ночь

Ведомости

Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника за ночь, говорится в сообщении Минобороны.

Больше всего БПЛА (16) сбили на Брянской областью, пять – над Черным морем, четыре – над Крымом, три – над Ростовской областью, два – над Курской, по одному над Воронежской, Краснодарским краем и Азовским морем.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», – написал брянский губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что БПЛА уничтожили в Миллеровском районе. По его данным, пострадавших и разрушений в результате попытки атаки нет.

В ночь на 11 июля силы ПВО сбили 155 украинских беспилотников над регионами России. Из них 53 пришлось на территорию Курской области.

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