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FT: Запад считает, что Трамп видит в Зеленском препятствие для мирной сделки

Ведомости

Западные союзники Украины считают, что президент США Дональд Трамп рассматривает украинского лидера Владимира Зеленского как препятствие на пути к миру, хотя у Европы появились надежды на изменение позиции главы Белого дома, пишет газета Financial Times (FT).

11 июля в интервью NBC News Трамп анонсировал «важное заявление по поводу России» и выразил разочарованность в Москве. До этого стало известно, что президент США выразил готовность поддержать законопроект сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины) о введении санкций против России.

«Гнев» президента США свидетельствует о существенной смене тональности Белого дома, указывает FT. Его заявления развеют опасения, что США полностью откажутся от Украины, но они, вероятно, не будут означать кардинального изменения ситуации в пользу Киева, говорится в статье. По словам двух чиновников, которые участвовали в переговорах с Вашингтоном по вопросам обороны и безопасности, пока есть мало «ощутимых доказательств», что Белый дом займет более проукраинскую позицию.

«Западные союзники Украины по-прежнему предполагали, что Трамп склонен рассматривать [президента РФ Владимира] Путина как своего главного партнера по переговорам в любом урегулировании, а Зеленского – как главное препятствие на пути к достижению работоспособного мирного соглашения», – приводит FT слова официальных лиц.

9 июля Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос Киева на дополнительные батареи американской системы Patriot. При этом он отметил высокую стоимость и дефицит установки.

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