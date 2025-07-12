FT: Запад считает, что Трамп видит в Зеленском препятствие для мирной сделки

«Гнев» президента США свидетельствует о существенной смене тональности Белого дома, указывает FT. Его заявления развеют опасения, что США полностью откажутся от Украины, но они, вероятно, не будут означать кардинального изменения ситуации в пользу Киева, говорится в статье. По словам двух чиновников, которые участвовали в переговорах с Вашингтоном по вопросам обороны и безопасности, пока есть мало «ощутимых доказательств», что Белый дом займет более проукраинскую позицию.