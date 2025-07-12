Системы ПВО уничтожили за сутки 189 украинских беспилотников

В ночь на 12 июля дежурные средства ПВО перехватили над российскими регионами 33 украинских беспилотника. Из них 16 дронов уничтожено над Брянской областью, пять БПЛА сбито над Черным морем, четыре – над Крымом, три – над Ростовской областью, два – над Курской, по одному над Воронежской, Краснодарским краем и Азовским морем.