Системы ПВО уничтожили за сутки 189 украинских беспилотников
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за сутки 189 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили центры территориального комплектования, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах.
В ночь на 12 июля дежурные средства ПВО перехватили над российскими регионами 33 украинских беспилотника. Из них 16 дронов уничтожено над Брянской областью, пять БПЛА сбито над Черным морем, четыре – над Крымом, три – над Ростовской областью, два – над Курской, по одному над Воронежской, Краснодарским краем и Азовским морем.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, в результате попытки атаки в регионе нет пострадавших и разрушений. Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дроны сбиты в Миллеровском районе. По его словам, обошлось без раненых и разрушений.