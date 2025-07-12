Лавров и Ким Чен Ын провели переговоры в КНДР

11 июля Лавров прибыл в КНДР с официальным визитом. Он посвящен второму раунду стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран. На встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане российский министр сообщил, что стороны могут заново запустить морское сообщение, и отметил вклад северокорейских военнослужащих в освобождение Курской области.