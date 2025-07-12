Лавров и Ким Чен Ын провели переговоры в КНДР

Лавров и Ким Чен Ын провели переговоры в КНДРС 11 по 13 июля проходит официальный визит главы российского МИДа в Северную Корею
Министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят председателем КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщается в Telegram-канале российского МИДа.
Внешнеполитическое ведомство опубликовало видеозапись, на которой Ким Чен Ын приветствует российского министра.
11 июля Лавров прибыл в КНДР с официальным визитом. Он посвящен второму раунду стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран. На встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане российский министр сообщил, что стороны могут заново запустить морское сообщение, и отметил вклад северокорейских военнослужащих в освобождение Курской области.
На пресс-конференции 12 июля Лавров допустил новые контакты президента России Владимира Путина и Ким Чен Ына. По его словам, лидеры находятся в постоянном контакте и обмениваются посланиями. Конкретный повод для очередного такого обмена определят главы России и КНДР.