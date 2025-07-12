США намерены сократить численность своих войск в Сирии

«По мере того как мы боремся с ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) и боремся с терроризмом, со временем мы примем решение о сокращении численности этих войск, так же как и все войска должны быть сокращены, если у вас будет новое сирийское правительство, которое будет независимым», – сказал он.