США намерены сократить численность своих войск в Сирии
США не намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии «вечно», численность войск сократится, заявил Anadolu американский посол в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак.
«По мере того как мы боремся с ИГИЛ
Посол также указал на риски, связанные с процессом интеграции в Сирии. Во время переходного периода не появилось согласованности и существуют опасения, что «прошлые перипетии» возникнут и в будущем, пояснил Баррак.
В апреле стало известно, что США официально уведомили Израиль о планах начать поэтапный вывод американских войск из Сирии в течение ближайших двух месяцев. Ynet писал, что Пентагон готовился к этому шагу в течение нескольких месяцев, а в Израиле решение вызвало серьезную обеспокоенность.